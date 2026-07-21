Conoce las aves migratorias de Chapultepec durante un picnic gratuito. Foto: Pexels (Miguel González)
Chío Sánchez Por Chío Sánchez
21 julio, 2026
Parques
Chío Sánchez
Por Chío Sánchez
21 julio, 2026
Parques

Habrá picnic gratuito en el Bosque de Chapultepec: así puedes apartar tu lugar  

Piénsalo: tú, yo, un mantel y binoculares en Chapultepec. Se armará un recorrido y picnic gratuito para ver aves.

El Bosque de Chapultepec siempre tiene algo nuevo por descubrir, especialmente para quienes disfrutan de la naturaleza en la CDMX.

Entre senderos, áreas verdes y rincones llenos de vida silvestre, este emblemático espacio de la ciudad será sede de una actividad ideal para toda la familia: un recorrido de observación de aves y picnic gratuito dedicado a las especies migratorias que visitan la capital.

Además de ofrecer una experiencia al aire libre, el evento busca acercar a las personas al fascinante mundo de las aves, fomentar la educación ambiental y promover la conservación de la biodiversidad en uno de los pulmones más importantes de la ciudad.

¿Qué hay para hacer en el Bosque de Chapultepec?

Para quienes disfrutan de los planes al aire libre, la observación de fauna y la buena comida, llega un evento imperdible. La Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental invita al recorrido y picnic “Celebrando a las aves migratorias”, una iniciativa enfocada en promover la conservación, conocimiento e identificación de las especies presentes en el Bosque de Chapultepec.

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Recomendaciones para el picnic en Chapultepec

Si tienes interés en la observación de aves y deseas pasar un día relajándote en las áreas verdes mientras disfrutas de una buena comida, la coordinación ha preparado una lista de recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia gratuita en el Bosque de Chapultepec: 

  • Viste con calzado y prendas cómodas
  • Procura ser puntual en tu llegada
  • Protégete de los rayos del sol con sombrero o gorra
  • Asegura tu hidratación llevando agua
  • Prepara tus propios alimentos para el picnic

Y por supuesto… ¡asiste con la mejor actitud para conseguir que este día sea un momento verdaderamente bonito y memorable!

Foto: Pexels (Israyosoy S.)

Así puedes apartar tu lugar para el picnic

Asegura tu lugar en el recorrido y picnic de observación de aves en Chapultepec completando el formulario de registro.

La coordinación solicita los siguientes datos: tu nombre, correo electrónico, la alcaldía donde vives y la cantidad de acompañantes. Haz clic aquí para registrarte.

¡OJO! Toma en cuenta que no se enviará ningún mensaje de confirmación.

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Recorrido y picnic en Chapultepec: fecha y lugar 

Ahora que cuentas con todos los detalles, te recordamos que el “Recorrido y picnic: celebrando a las aves migratorias” tendrá lugar el domingo 26 de julio en las instalaciones del Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. La cita es de 9:00 a 11:00 horas y el acceso es totalmente gratuito.

¡Asegúrate de completar tu registro a tiempo!


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