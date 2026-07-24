Checa todo lo que habrá en el Festival Mundial del Bolero 2026.
Checa todo lo que habrá en el Festival Mundial del Bolero 2026. (imagen ilustrativa) Foto: Gemini
Andrea Hernández Por Andrea Hernández
24 julio, 2026
Música
Andrea Hernández
Por Andrea Hernández
24 julio, 2026
Música

Los Dandys, Carlos Cuevas, Coque Muñiz y más en el Festival Mundial del Bolero 2026 en CDMX: fechas

Rodrigo de la Cadena dirigirá el Festival Mundial del Bolero 2026 en CDMX que tendrá a artistas del género. Acá te contamos todo.

El Festival Mundial del Bolero 2026 en la CDMX será una fiesta enorme para quienes quieran cantar a todo pulmón o simplemente buscan armar un plan diferente con amigos o pareja

Si te da por el romanticismo, las guitarras o las propuestas sonoras que mezclan tradición con toques modernos, este encuentro musical se realizará durante tres días llenos de nostalgia y ritmo. La música romántica vuelve a tomar fuerza para demostrar por qué este género sigue cautivando a distintas generaciones. A continuación, compartimos todos los detalles sobre el cartel, las sorpresas sobre el escenario, los precios y la información que necesitas para asistir.

¿Cómo será el Festival Mundial del Bolero 2026?

La edición número 11 será dirigida por el cantante Rodrigo de la Cadena y reunirá a más de 100 artistas procedentes de más de una docena de países, incluyendo invitados de Cuba, Colombia, Estados Unidos, España, Corea del Sur y Japón. La propuesta celebra al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO, ofreciendo tres jornadas donde cada gala mantiene un concepto y personalidad totalmente distintos.

El programa contempla sorpresas y fusiones que van desde tríos tradicionales hasta mezclas con ritmos urbanos, rap, jazz y elementos contemporáneos:

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  • Viernes 21 de agosto: La noche inaugural rinde homenaje a grandes agrupaciones e instituciones de la música romántica. Se entregará el Premio Mundial del Bolero a la emblemática Rondalla de Saltillo (de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro).
  • Sábado 22 de agosto: Dedicado por completo a las nuevas generaciones e intérpretes emergentes. En esta gala se otorga el Premio Mundial del Bolero a Guadalupe Pineda y un reconocimiento especial a la soprano María Katzarava por sus 25 años de trayectoria.
  • Domingo 23 de agosto: Gran gala de clausura con la participación de figuras consagradas de la escena musical, acompañados por el respaldo orquestal de la Orquesta Mexicana del Bolero y artistas invitados que se suman a la celebración.
Prepárate para un fin de semana lleno de boleros.
Prepárate para un fin de semana lleno de boleros. Foto: FB / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El escenario recibirá a talentos como Reina y José, Los Miranda, Paco de María, Erika Alcocer, Elaine Haro, Sebastián Garnica, Percy (nieto de Carmel y Rafael), Carlos Cuevas, Coque Muñiz, así como un intérprete surcoreano apasionado de la música mexicana.

Además, participan agrupaciones como Los Dandys de Armando Navarro, conjuntos de Colombia como Bolero para Tres y Artes Trío, y miembros vinculados a los legendarios Tres Reyes.

¿Cuándo es el festival?

Las tres jornadas de concierto se llevarán a cabo durante del 21 al 23 de agosto. El horario de inicio varía según el día de la función:

  • Viernes 21 de agosto de 2026: 19:00 horas.
  • Sábado 22 de agosto de 2026: 18:00 horas.
  • Domingo 23 de agosto de 2026: 18:00 horas.

Cada espectáculo tiene una duración promedio de tres horas o más. Los accesos para el público se mueven en un rango de precios que va desde los $434 hasta los $1,488, dependiendo de la ubicación elegida dentro del inmueble. Puedes adquirir tus entradas directamente en las taquillas del recinto o mediante el sistema Ticketmaster

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¿Cómo llegar?

El evento tendrá como sede el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles No. 36, en el Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público o vehículo, existen las siguientes rutas de acceso:

  • Metro: Las estaciones más cercanas son Allende y Bellas Artes (ambas de la Línea 2, azul). Desde Allende, solo debes caminar un par de calles sobre Donceles o Tacuba en dirección al poniente.
  • Metrobús: La opción más directa es la Línea 4 (Ruta Norte), bajando en la estación Bellas Artes o República de Chile, situadas a cuatro minutos a pie de la entrada del recinto.
  • Automóvil: El recinto cuenta con valet parking, pero también te recomendamos usar los estacionamientos públicos de la zona.

Así que ya lo sabes, no hay pretexto para perderte el Festival Mundial del Bolero 2026 en pleno corazón de la CDMX. Prepara la garganta, arma la salida con tus acompañantes favoritos y déjate llevar por las canciones que han marcado a distintas generaciones en un fin de semana lleno de música en vivo.

Festival Mundial del Bolero 2026
  • ¿Cuándo? Del 21 al 23 de agosto; viernes 19:00 horas, sábado y domingo 18:00 horas
  • ¿Dónde? Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro, Cuauhtémoc, CDMX
  • ¿Boletos? De $434 a $1,488, a través de Ticketmaster
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