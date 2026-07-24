Museo del Cacao y Chocolate en CDMX celebra aniversario con catas, talleres y conciertos

El Museo del Cacao y del Chocolate celebrará su primer aniversario en el Centro Histórico de la CDMX a lo grande. Choco Story Zócalo, como también se conoce al recinto, preparó una semana de actividades para que sus visitantes disfruten de experiencias que combinan historia, gastronomía y diversión.

“Durante esta semana el público podrá participar en experiencias que invitan a descubrir el cacao desde distintas perspectivas, de la arqueología y la historia a la gastronomía y la creatividad”, señaló el museo en un comunicado.

Foto: Cortesía/ Choco Story

¿Qué habrá en Choco Story Zócalo?

Para celebrar su primer aniversario, el Museo del Cacao y del Chocolate preparó diversas actividades incluidas con el boleto de entrada general ($240), para que sus visitantes disfruten de una experiencia deliciosa y divertida. Entre ellas destacan:

Talleres creativos

Elaboración tradicional de chocolate en metate

Catas de bombones

Actividades para las infancias

Conferencia arqueológica

Recorridos

Del lunes 17 al viernes 21 de agosto, el museo ofrecerá el taller Pinta tu cacao, una actividad dirigida a las infancias que combina dibujo e información sobre la historia y las características de este fruto. La actividad estará disponible a las 10:00 horas.

A partir de las 11:00 horas, el auditorio del museo proyectará un minidocumental cada 30 minutos sobre el Huei Tzompantli, acompañado de una vista panorámica hacia el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y otros edificios emblemáticos de la zona.

Foto: Cortesía/ Choco Story

El sábado 22 de agosto la celebración incorporará actividades especiales, como la lotería organizada por Metate Studio, a partir de las 11:00 horas. Además, habrá malvaviscos cubiertos de chocolate como premio sorpresa.

Más tarde, a las 16:00 horas, el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, director del Programa de Arqueología Urbana del Museo del Templo Mayor, impartirá la conferencia “El Huei Tzompantli de Tenochtitlan. Crónica de un hallazgo arqueológico”. Durante la charla abordará el descubrimiento realizado en 2015 en el predio del museo y los avances de la investigación sobre este importante vestigio prehispánico, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la cultura mexica.

El domingo 23 de agosto continuará la programación con una nueva sesión de Pinta tu cacao a las 10:00 horas y un concierto a las 17:00 horas para cerrar la semana de aniversario.

Foto: Cortesía/ Choco Story

Museo del Cacao y del Chocolate tendrá talleres especiales

Para quienes quieran complementar la experiencia, Choco Story Zócalo ofrecerá talleres con costo adicional. Del lunes 17 al domingo 23 de agosto se impartirán dos de sus experiencias más representativas.

La primera será el Taller creativo de chocolate, donde los asistentes elaborarán tabletas, esculturas y paletas de chocolate con distintos toppings. El costo será de $250 por media hora y de $500 por una hora.

También se llevará a cabo un taller de chocolate en metate, en el que los participantes conocerán el proceso tradicional del cacao, prepararán su propio chocolate y elaborarán una bebida tradicional a base de este ingrediente. Esta actividad tendrá un costo de $250 pesos. Ambos talleres contarán con tres sesiones diarias, a las 11:30, 13:00 y 15:30 horas.

Para quienes busquen una aventura para el paladar, del 17 al 23 de agosto también habrá catas de bombones de chocolate con sabores del mundo, a las 12:00 y 16:00 horas. Durante la actividad se explicará el proceso creativo y de elaboración de cada pieza. El costo será de $250 pesos.

Con esta programación especial, el Museo del Cacao y del Chocolate celebrará su primer aniversario con actividades para todas las edades que combinan historia, arqueología y gastronomía. Si buscas un plan diferente en el Centro Histórico de la CDMX, esta puede ser la oportunidad perfecta para descubrir el mundo del cacao a través de talleres, catas, recorridos y experiencias interactivas.