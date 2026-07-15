Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
15 julio, 2026
Noticias
Natyelly Meneses Arias
Por Natyelly Meneses Arias
15 julio, 2026
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¡Ojo en vacaciones! Estas son las playas más sucias de México, según Cofepris

Si estas vacaciones de verano tu destino será la playa, es mejor que le eches ojo a este reporte de la Cofepris antes de hacer las maletas.

Foto: Cuartoscuro

¡Vamos a la playa… pero sin bacterias! Si ya andas buscando dónde escaparte estas vacaciones de verano, hay algo que conviene revisar antes de reservar el hotel o sacar el traje de baño. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer cuáles son las playas de México donde no es recomendable “hacer bucitos”.

La buena noticia es que la mayoría de las playas del país sí son seguras para echarse un chapuzón. Pero cinco playas reprobaron el monitoreo sanitario previo al verano 2026, por lo que las autoridades piden evitar actividades recreativas que impliquen contacto directo con el agua.

En Chilango te contamos cuáles son estas playas sucias y por qué fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo.

FOTO: ARTURO PEREZ ALFONSO /CUARTOSCURO

¿Cómo hace la Cofepris el monitoreo?

Cada año, antes de los periodos vacacionales, la Cofepris, en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, analiza la calidad del agua de mar en los principales destinos turísticos del país.

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Para el programa Playas Limpias Verano 2026, las muestras se tomaron del 15 de junio al 1 de julio.

En total se recolectaron y analizaron 2,279 muestras de agua en 289 playas ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros.

El objetivo es determinar si el agua representa o no un riesgo para la salud de las personas que nadan o realizan actividades recreativas.

La buena noticia es que 284 playas fueron consideradas aptas para uso recreativo.

FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO

Estas son las playas más sucias de México

De acuerdo con la Cofepris, cinco playas superaron los niveles permitidos de bacterias, por lo que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo.

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Estas son:

  • Playa Tijuana, en Tijuana, Baja California
  • Playa del Cuale, en Puerto Vallarta, Jalisco
  • Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca
  • Playa Tumbao, en Veracruz
  • Playa José Martí, en Veracruz

Si tienes pensado visitar alguno de estos destinos, la recomendación es evitar nadar o realizar actividades que impliquen contacto directo con el agua hasta que las autoridades informen que las condiciones sanitarias mejoraron.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué algunas playas tienen agua contaminada?

La Cofepris explicó que existen distintos factores que pueden afectar la calidad del agua de mar, entre ellos:

  • Drenajes pluviales
  • Descargas de aguas residuales tratadas
  • Asentamientos irregulares
  • Contaminación por escurrimientos
  • Actividades de comercio informal
  • La alta afluencia de visitantes durante las temporadas vacacionales
  • La falta de infraestructura adecuada de saneamiento y alcantarillado
Foto: Cuartoscuro

¿Qué riesgos representa nadar en playas contaminadas?

De acuerdo con la Cofepris, la calidad del agua es un factor fundamental para proteger la salud de quienes visitan las playas.

Las autoridades utilizan como indicador la presencia de enterococos fecales, bacterias que permiten evaluar si el agua representa un riesgo sanitario.

Con base en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud considera que una playa es apta para uso recreativo cuando no supera 200 NMP (Número Más Probable) de enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Cuando ese límite se rebasa, aumenta el riesgo de padecer enfermedades como:

  • Gastroenteritis
  • Dermatitis
  • Conjuntivitis
  • Infecciones respiratorias

Por ello, la Cofepris recomienda abstenerse de nadar o tener contacto directo con el agua en las playas clasificadas como no aptas.

Recomendaciones

Además del monitoreo sanitario, la Cofepris hizo un llamado a las y los visitantes para contribuir al cuidado de las playas durante las vacaciones.

Algunas recomendaciones son:

  • Llevarse toda la basura que se genere, incluidas colillas de cigarro y desechos de mascotas.
  • No alimentar a las aves ni a la fauna silvestre.
  • Caminar únicamente por los senderos y andadores habilitados para proteger las dunas y la vegetación costera.

Si quieres consultar el estado sanitario de alguna playa antes de viajar, puedes hacerlo a través de la aplicación Playas MX o en el portal oficial de la Cofepris, donde se publica el monitoreo antes de cada periodo vacacional.

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