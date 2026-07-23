Convertirán Jardín Tlallipan y 5 pasos a desnivel en primera Utopía Flotante de CDMX

La promesa del Gobierno de CDMX construir una Utopía con comedor público, lavandería, espacios deportivos y culturales sobre el Jardín Flotante de Tlalpan se concretará hasta una segunda etapa de la obra cuyo proceso de licitación está próximo a iniciar, informó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano. Asimismo, el funcionario informó que cinco de los bajopuentes de Calzada Tlalpan también se integrarán al proyecto de la llamada “Utopía Flotante”.

Así lucen actualmente los bajopuentes en remodelación y el Jardín Flotante de Tlalpan. / Foto: Edgar Ulises Segura

Cuestionado sobre el tema por Chilango sobre el tema, el Basulto Luviano explicó que la construcción del Jardín Flotante “ya concluyó”. Además, añadió que la conexión del paseo peatonal con el Metro Chabacano está prácticamente lista. No obstante, en entrevista con medios de comunicación, detalló que la construcción de la Utopía se realizará en una “segunda obra que viene en los próximos días en el Jardín”.

Desde la inauguración del paseo elevado el pasado 7 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada adelantó que este “será también la primera Utopía Flotante de la Ciudad de México“. Detalló que contará con consultorios médicos, talleres, espacios deportivos y culturales, centros de atención para mujeres y adultos mayores, así como programas del Sistema Público de Cuidados.

Foto: Edgar Ulises Segura

Por lo pronto, el Jardín Flotante Tlallipan, nombre formal de la obra, opera como lo que Basulto llamó “una Utopía itinerante”:

“Le llamamos Utopía itinerante porque tiene unas pequeñas carpas y una logística básica para operar, pero ya con la obra va a operar como una Utopía consolidada”, aseguró.

Actualmente, en velarias y carpas ubicadas sobre el Jardín Flotante se realizan algunas actividades de Pilares y Utopías / Foto: Edgar Ulises Segura

Al respecto, comentó que se espera concluir el proyecto en 2027.

¡Del subsuelo hasta el cielo! Así será la Utopía en el Jardín Flotante

Según lo informado por el Secretario de Obras, la Utopía no solo se limitará al Jardín Flotante, que actualmente se usa como paseo peatonal y como cruce seguro de un lado a otro de la Calzada Tlalpan por encima de las vías de la Línea 2 del Metro. Además, incluirá un predio adicional, así como cinco bajopuentes que sirven para cruzar la avenida por debajo del Metro.

“Programa Utopía va a haber en el parque elevado, en cinco pasos a desnivel y también en un predio aledaño que tenemos cerca de la Calzada Tlalpan, que será parte de la Utopía”, detalló Basulto.

Imagen generada con Gemini IA

Respecto a lo que llamó “pasos a desnivel Utópicos”, recordó que como parte del proyecto de transformación de la Calzada Tlalpan, se remodelará un total de 12 bajopuentes ubicados en el tramo entre San Antonio Abad y Chabacano. Además, añadió que estos están siendo intervenidos en “dos paquetes”: un primer paquete corresponde a siete pasos a desnivel que tendrán un uso comercial, mientras que el segundo incluye cinco más que se integrarán al proyecto de la Utopía.

Por lo pronto, los siete bajopuentes comerciales ya están siendo intervenidos por Servicios Metropolitanos de CDMX (Servimet). Posteriormente, cuando estos estén listos, se remodelarán los “pasos a desnivel Utópicos” con el fin de no afectar la movilidad en la zona:

“No podíamos rehabilitar simultáneamente los 12 pasos a desnivel porque íbamos a generar un problema grave de movilidad para la población teniendo cerrados los 12 pasos que utilizaba la gente. Entonces, decidimos iniciar una primer fase con los que próximamente vamos a estar entregando [para uso comercial] y al concluir estos siete, cuando ya la población pueda usarlos para pasar de manera gratuita, iniciamos las obras en los siguientes cinco”, explicó el funcionario.

¿Cuándo estará lista la Utopía Flotante?

De acuerdo con el secretario de Obras, la licitación para la construcción de las obras de la Utopía Flotante ya está a punto de publicarse:

“Ya prácticamente estamos muy avanzados en el proyecto y en los próximos días vamos a arrancar el proceso de licitación para dejar ya instalada la utopía”, comentó.

Asimismo, dijo que será en 2027 cuando el Jardín Flotante opere como una Utopía consolidada.

Foto: Edgar Ulises Segura

¿Qué habrá en la Utopía del Jardín Flotante?

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la inauguración del Jardín Flotante Tlallipan, la Utopía ubicada en este espacio contará con los siguientes espacios y servicios:

Comedor popular

Lavanderías públicas gratuitas

Espacios para el cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Centro Libre y Siempre Vivas para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia

Actividades preventivas de salud

Mastógrafos

Laboratorios clínicos

Cuenco de las Emociones con especialistas en bienestar emocional

Huerto urbano

Mercado asequible con productos saludables

Tortillería de maíz nativo

Consultorios para el bienestar animal

Talleres y actividades para personas mayores

Actividades culturales y deportivas

Foto: Edgar Ulises Segura

“Por primera vez tendremos un Sistema Público de Cuidados no entre cuatro paredes, sino a cielo abierto, al aire libre, entre árboles, flores y senderos, en el corazón de una de las principales avenidas de esta ciudad”, aseguró en su momento la jefa de Gobierno.

Primeros pasos a desnivel remodelados abrirán entre agosto y octubre

Por otro lado, el secretario de Obras, Raúl Basulto, explicó que los siete primeros pasos a desnivel remodelados irán abriendo al público en los próximos tres meses:

“Tienen periodos contractuales distintos. Unos terminan en agosto, otros terminan en septiembre y otros terminan en octubre”, comentó.

Asimismo, comentó que los comerciantes que anteriormente operaban en esos bajopuentes podrán volver a ocuparlos:

“Servimet tiene un convenio con ellos. Fueron reubicados a otros puntos de trabajo [mientras se realizan las obras] y están conscientes de que en el momento en el que se terminen las obras van a regresar. De hecho, había muchos locales que ya estaban desocupados y que ahora, con la remodelación se van a sumar para el proyecto comercial”, detalló el titular de la Sobse.

Imagen generada con Gemini IA

El secretario de Obras reconoció que la remodelación de los pasos a desnivel se retrasó debido a que los trabajos no se podían realizar de forma simultánea a la construcción del Jardín Flotante. Sin embargo, una vez terminados los trabajos en la superficie, se pudo empezar a trabajar en los bajopuentes.

“Los trabajos no iniciaron en los tiempos que se se plantearon inicialmente porque [los pasos a desnivel] están ubicados sobre Calzada de Tlalpan y las obras de Tlalpan estaban en construcción. Los bajopuentes que vamos a intervenir estuvieron apuntalados estructuralmente por el peso de las maquinarias que teníamos sobre Calzada Tlalpan. Entonces, al tener apuntalamientos estructurales, no se pudo llevar a cabo la rehabilitación. Pero terminando la construcción del Jardín Flotante, se retiraron los puntales e iniciamos con las obras de esos siete pasos a desnivel comerciales”.

Al concluir los trabajos en los pasos a desnivel comerciales, se iniciarán los trabajos en los que se incorporarán al proyecto de la Utopía Flotante.