Vuelve la magia de “Los cuentos de la Calle Broca” con esta función en CDMX. Portada: Pitchoun Toons/Pexels (Viridiana Rivera)
Chío Sánchez Por Chío Sánchez
21 julio, 2026
Series
Chío Sánchez
Por Chío Sánchez
21 julio, 2026
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Ve los mejores episodios de Los Cuentos de la Calle Broca en este maratón en CDMX: lugar y precio

Viaja de vuelta a tu infancia con la función de “Los Cuentos de la Calle Broca” en CDMX. Te decimos en dónde, los costos y la fecha.

¡La nostalgia animada tendrá una cita muy especial en la CDMX! Quienes crecieron viendo Los Cuentos de la Calle Broca podrán reencontrarse con las historias que marcaron su infancia, mientras que las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de descubrir una de las series francesas más queridas de la televisión.

Con personajes inolvidables, relatos llenos de fantasía y un estilo que sigue conquistando décadas después de su estreno, esta proyección especial se perfila como uno de los planes más originales para quienes buscan qué hacer en CDMX y revivir un clásico de la animación en pantalla grande.

¿Quién creó Los Cuentos de la Calle Broca?

Toda una generación quedó marcada por Los Cuentos de la Calle Broca, creciendo frente al televisor con relatos inquietantes, gran humor y entrañables personajes únicos que permanecen en su memoria.

Basada en la obra de Pierre Gripari, esta entrañable serie francesa se aseguró un sitio privilegiado en el recuerdo colectivo gracias a su estilo visual simple, tramas peculiares y sorpresivos giros que aún asombran.

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Captura de pantalla: Pitchoun Toons

¿Dónde ver Los Cuentos de la Calle Broca?

Para este fin de semana en la CDMX, el Cineclub Incendiario ha preparado una función muy especial con los episodios más queridos de esta clásica serie animada. Checa la lista completa de capítulos que se proyectarán para que vayas planeando tu visita:

  • El par de zapatos
  • El hada de la llave del agua
  • El príncipe Blub y la sirena
  • El cochinito listo
  • Señora, el suelo está muy bajo
  • El gigante de las botas rojas
  • Scoubidou, la muñeca que lo sabe todo
  • La bruja del armario de escobas

Por si fuera poco, también habrá venta de stickers y pósters para que decores tus objetos con ilustraciones de estos fantásticos cuentos.

Captura de pantalla: Pitchoun Toons

Ve Los Cuentos de la Calle Broca en CDMX

¡Finalmente, lo que estabas esperando! La proyección de los episodios de Los Cuentos de la Calle Broca se llevará a cabo en el Cineclub Incendiario, el cual se encuentra ubicado en Corralejo 85, San Bartolo Atepehuacan, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. No faltes a la cita este domingo 26 de julio, a las 12:00 horas; la entrada tiene un costo de $50 por persona e incluye palomitas para disfrutar los capítulos.

Asegura tu lugar completando el formulario de Cine Incendiario; haz clic aquí.

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