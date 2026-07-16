La Odisea de Christopher Nolan: Qué es la "Ley Zeus" y dónde ver el clásico en 35 mm en CDMX

La Odisea de Christopher Nolan es la nueva y ambiciosa apuesta cinematográfica más esperada y que ha puesto las expectativas muy altas no sólo por la historia, sino también por el elenco.

Si estás pensando en ir a verla, te contamos todo lo que debes saber sin spoilers para que sólo te preocupes por elegir los lugares y disfrutar de 172 minutos de la historia que seguramente leíste en la secundaria.

¿Qué es La Odisea?

Esta cinta es la adaptación cinematográfica del poema épico homónimo atribuido a Homero, uno de los pilares de la literatura universal. Con un guion, dirección y producción a cargo de Christopher Nolan, junto a la experimentada Emma Thomas en la producción ejecutiva, la cinta se convierte en una experiencia de acción con una historia sólidamente desarrollada.

La trama sigue el accidentado, largo y peligroso viaje de retorno a casa de Odiseo tras la caída de Troya, enfrentando toda clase de monstruos marinos, deidades caprichosas y la desesperación de su esposa Penélope y su hijo Telémaco que lo esperan en su reino, sin saber si está vivo o muerto.

A pesar de durar casi tres horas, el ritmo de la narrativa y la espectacular construcción de cada escenario garantizan el entretenimiento constante, demostrando que las historias antiguas todavía tienen mucho que ofrecer a las audiencias modernas.

Las secuencias de acción retratarán con crudeza el colapso y el incendio de la mítica ciudad durante la Guerra de Troya. Foto: Cortesía

Lo mejor de todo es que no necesitas haber leído La Odisea para comprender el largometraje, ya que la trama se desenvuelve de forma accesible, dinámica y muy visual para todo el público.

Además, el filme rescata y sintetiza el trasfondo de la Guerra de Troya, el conflicto bélico fundamental que desata todo el viaje de regreso del protagonista y que define el destino trágico de los personajes involucrados en la caída de la ciudad.

A través de secuencias de combate sumamente cuidadas y flashbacks bien estructurados, la película establece con claridad los motivos que impulsan a los navegantes a enfrentar un mar lleno de peligros con tal de pisar su tierra natal una vez más.

¿Quién es Quién en La Odisea?

Para dar vida a este viaje a través del mar Mediterráneo, el director reunió a un elenco de primer nivel repleto de estrellas de Hollywood que equilibra el drama humano y la acción física en cada escena:

Matt Damon interpreta al astuto héroe Odiseo, el rey de Ítaca que lucha con todas sus fuerzas por regresar a su hogar tras una década de combates.

interpreta al astuto héroe Odiseo, el rey de Ítaca que lucha con todas sus fuerzas por regresar a su hogar tras una década de combates. Anne Hathaway da vida a la fiel Penélope, la esposa que resiste la larga ausencia de su marido mientras administra las presiones del reino.

da vida a la fiel Penélope, la esposa que resiste la larga ausencia de su marido mientras administra las presiones del reino. Tom Holland encarna a Telémaco, el joven hijo que busca defender el legado familiar y proteger a su madre en ausencia del gobernante.

encarna a Telémaco, el joven hijo que busca defender el legado familiar y proteger a su madre en ausencia del gobernante. Zendaya asume el papel de la poderosa diosa Atenea, la deidad protectora que guía y aconseja al protagonista en los momentos más oscuros.

asume el papel de la poderosa diosa Atenea, la deidad protectora que guía y aconseja al protagonista en los momentos más oscuros. Samantha Morton interpreta a la misteriosa hechicera Circe, quien pone a prueba la voluntad del héroe y de toda su tripulación en su isla.

interpreta a la misteriosa hechicera Circe, quien pone a prueba la voluntad del héroe y de toda su tripulación en su isla. Robert Pattinson da vida a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope que busca convertirse en rey.

da vida a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope que busca convertirse en rey. Charlize Theron encarna a la ninfa Calipso, el ser mitológico que retiene al protagonista en su isla paradisíaca ofreciéndole la inmortalidad.

encarna a la ninfa Calipso, el ser mitológico que retiene al protagonista en su isla paradisíaca ofreciéndole la inmortalidad. Lupita Nyong’o es Helena de Esparta y Clitemnestra, esposas de Menelao y Agamenón, respectivamente.

es Helena de Esparta y Clitemnestra, esposas de Menelao y Agamenón, respectivamente. Elliot Page interpreta a Sinón, el primo de Odiseo que engañó a los troyanos para introducir en Troya el monumental caballo de madera.

interpreta a Sinón, el primo de Odiseo que engañó a los troyanos para introducir en Troya el monumental caballo de madera. Travis Scott aparece como el bardo, el encargado de narrar los cantos épicos y musicalizar las hazañas de los guerreros dentro de la historia.

Matt Damon y Zendaya compartirán pantalla para plasmar la intensidad dramática y la desesperación de los protagonistas en esta travesía. Foto: Cortesía

¿Qué es la “Ley Zeus”?

Dentro del universo de la película se menciona de forma constante un concepto fundamental de la cultura griega conocido como la “Ley Zeus“, que en términos históricos y literarios corresponde a la Xenía o la ley sagrada de la hospitalidad.

En la antigüedad clásica, este código moral obligaba a los anfitriones a recibir, alimentar, vestir y proteger a cualquier viajero o extranjero antes de siquiera preguntar su nombre o procedencia, bajo la firme creencia de que Zeus, el mismísimo dios del trueno, vigilaba el cumplimiento de esta norma desde el Olimpo.

En el filme de Christopher Nolan, el respeto estricto o la violación descarada de este mandato divino funciona como el motor de la trama, detonando varios de los conflictos más intensos y violentos entre los personajes.

La ley define las reglas del juego en este mundo antiguo, marcando de forma clara la diferencia entre los aliados que ofrecen refugio y los enemigos que abusan de la confianza.

¿Dónde ver esta joya en CDMX?

Para quienes buscan vivir la experiencia cinematográfica de La Odisea en su máxima expresión visual y sonora, podrán hacerlo en formato de 35 mm en la CDMX.

A partir de su estreno el 16 de julio, la película dirigida por Christopher Nolan tendrá funciones en las tres sedes de la Cineteca Nacional:

Cineteca Nacional (Xoco): Av. México-Coyoacán 389, Col. Xoco, Benito Juárez

Av. México-Coyoacán 389, Col. Xoco, Benito Juárez Cineteca Nacional de las Artes: Av. Río Churubusco 79, Col. Country Club Churubusco, Coyoacán.

Av. Río Churubusco 79, Col. Country Club Churubusco, Coyoacán. Cineteca Nacional Chapultepec: Av. Vasco de Quiroga 1401, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón.

Sin embargo, la verdadera sorpresa para los puristas del formato análogo y los amantes del cine en su estado más puro es que la Cineteca Nacional México (la emblemática sede ubicada en la colonia Xoco) contará de forma exclusiva con funciones especiales proyectadas en 35 mm.

La nueva película de Christopher Nolan reúne a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway y Charlize Theron en su adaptación de La Odisea, el clásico de Homero🎬🎥.



La cinta llegará a las tres sedes de Cineteca Nacional, y solo en Cineteca Nacional México🔴 podrá verse en… pic.twitter.com/UDdaVjyPMi — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) July 15, 2026

Es la oportunidad perfecta para disfrutar del grano de la película, el contraste tradicional del formato cinematográfico clásico y sumergirse por completo en la impresionante escala visual que caracteriza al cine contemporáneo de gran presupuesto.

Ya no hay pretexto para perderse de La Odisea y desconectarte por tres horas para sumergirte en una historia épica en la que el honor es muy importante y también, un concepto muy sencillo como lo es la hospitalidad.